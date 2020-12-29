Süper Lig'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Antalyaspor, Hatayaspor'u konuk etti. İlk yarısı nefes kesen maçta Hatayspor, devreyi 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda Mirkan Aydın ile 1 gol daha bulan Konuk ekip maçı 6-0 kazandı.
AARON BOUPENDZA 4 GOLLE DAMGA VURDU!
Konuk ekip Hatayspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri Aaron Boupendza (4), Babajide Akintola ve Mirkan Aydın kaydetti. Ligde ilk kez 11'de başladığı bir maçta 4 gol kaydeden Gabonlu golcü Boupendza gecenin konuşulan ismi oldu.
Bu sonuçla Hatayspor, 24 puana yükseldi. Şok bir gece geçiren ev sahibi Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.