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    • Spor
    • 29.12.2020 21:16
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    • 29.12.2020 21:16
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    spor 'u ezdi geçti: 6-0

    'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta spor, deplasmanda 'u 6-0 mağlup etti. Çılgın maça damga vuran Hatay ekibinde attığı 4 golle Gabonlu golcü oldu. Konuk ekibin diğer gollerini ise ve attı.

    Hatayspor Antalyaspor'u ezdi geçti

    Süper Lig'in 15. haftasında yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Antalyaspor, Hatayaspor'u konuk etti. İlk yarısı nefes kesen maçta Hatayspor, devreyi 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda Mirkan Aydın ile 1 gol daha bulan Konuk ekip maçı 6-0 kazandı.

    AARON BOUPENDZA 4 GOLLE DAMGA VURDU!

    Konuk ekip Hatayspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri Aaron Boupendza (4), Babajide Akintola ve Mirkan Aydın kaydetti. Ligde ilk kez 11'de başladığı bir maçta 4 gol kaydeden Gabonlu golcü Boupendza gecenin konuşulan ismi oldu.

    Bu sonuçla Hatayspor, 24 puana yükseldi. Şok bir gece geçiren ev sahibi Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

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