Konuk ekip Hatayspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri Aaron Boupendza (4), Babajide Akintola ve Mirkan Aydın kaydetti. Ligde ilk kez 11'de başladığı bir maçta 4 gol kaydeden Gabonlu golcü Boupendza gecenin konuşulan ismi oldu.

Bu sonuçla Hatayspor, 24 puana yükseldi. Şok bir gece geçiren ev sahibi Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.