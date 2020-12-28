Galatasaray maçı sonrasında oynanan futbol için "Trabzonspor bunu kabullenemez. Bu beni üzdü" diyen Avcı, derbi sonrası yardımcılarıyla geç saatlere kadar toplantı yaptı.

Buna göre bazı oyuncular uyarılacak. Transferde bütçenin arttırılmasını isteyecek. Öncelikle defansif ve ofansif orta saha ile forvet talep edecek. Abdullah Avcı'nın "Dingin denizi değil dalgalı denizi seçtim derken bunu lafta değil yürekten dedim" dediği öğrenildi.