Galatasaray maçı sonrasında oynanan futbol için "Trabzonspor bunu kabullenemez. Bu beni üzdü" diyen Avcı, derbi sonrası yardımcılarıyla geç saatlere kadar toplantı yaptı.
Buna göre bazı oyuncular uyarılacak. Transferde bütçenin arttırılmasını isteyecek. Öncelikle defansif ve ofansif orta saha ile forvet talep edecek. Abdullah Avcı'nın "Dingin denizi değil dalgalı denizi seçtim derken bunu lafta değil yürekten dedim" dediği öğrenildi.
YEREL MEDYADAN TRABZONSPOR'A SERT ELEŞTİRİ
Trabzon'dan yayın yapan yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Bordo-Mavili takımı sert şekilde eleştirdi. Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp" başlığını attı... Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.
PLAZA'DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA
Trabzon'un kadro dışı bıraktığı Stiven Plaza, "Futbol çok ikiyüzlü. Futbol kıskançlık, ikiyüzlülük ve sahte arkadaşlıklar getirir" diye konuştu.