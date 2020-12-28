YENİ SÖZLEŞME İÇİN 'FEDA'YA HAZIR!



Trabzonspor maçı sonrası, "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum" diyen Belhanda'nın yeni sözleşme için indirime hazır olduğu öğrenildi. Şu an yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Faslı yıldızın, ücretini senelik 2 milyon Euro'ya çekmeye sıcak baktığı konuşulurken, yönetim ise bu konuda acele etmiyor. Belhanda ile yeni sözleşme için ligin 2. yarısını bekleyen G.Saray yönetiminin, Faslı yıldız için üst limitinin 1.5 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.