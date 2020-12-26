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    • 26.12.2020 18:58
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 15. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

    Medical Park'ta oynanacak maç saat 19.00'da başladı. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

    TRABZONSPOR - GALATASARAY CANLI
    Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    TRABZONSPOR - GALATASARAY | İLK 11'LER BELLİ OLDU
    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, Flavio, Baker, Yusuf, Djaniny, Nwakaeme.

    Galatasaray: Okan, Omar ,Taylan, Belhanda, Donk, Oğulcan, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Arda, Feghouli

    Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Şener, Falcao, Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz

    SON 6 MAÇTA İKİ GOL YEDİL
    Trabzonspor ligde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 2 gol yedi.

    FATİH TERİM'SİZ İKİDE 2 PEŞİNDE
    G.Saray, teknik direktörü Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta Göztepe'yi yendi. Hedef, Trabzon'da da kazanmak.

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