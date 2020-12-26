Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Şener, Falcao, Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Luyindama, Emin, Sekidika, Ali Yavuz

SON 6 MAÇTA İKİ GOL YEDİL

Trabzonspor ligde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 2 gol yedi.

FATİH TERİM'SİZ İKİDE 2 PEŞİNDE

G.Saray, teknik direktörü Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta Göztepe'yi yendi. Hedef, Trabzon'da da kazanmak.