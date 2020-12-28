GÖKHAN GÖNÜL'DEN NAZIM'A DESTEK!



Bu sezon sağ bek bölgesinde çok tatlı bir rekabet yaşanıyor. Son iki maçta formayı Nazım Sangare'ye kaptıran Gökhan Gönül bu durumu hiç sorun etmiyor. Hatta tecrübeli yıldızın Nazım'la çok yakından ilgilendiği ve sürekli yardımcı olduğu ifade ediliyor.