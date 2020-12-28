MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta 2 erteleme maçı oynandı. Düzcespor, Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kozanspor FK'yi 1-0 yendi.
GENÇLER'DE VİRÜS ŞOKU
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun Covid testi pozitif çıktı. Açıklamada, "Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
MARKETE GİTMEK YASAK!
Wolverhampton'da yönetim aldığı kararla oyuncularının markete gitmesini yasakladı. Teknik Direktör Nuno Espirito Santo, "Coronavirüs nedeniyle oyuncularımızı koruramız gerekiyor" dedi.
BAŞAKŞEHİR'E İZİN YOK!
Medipol Başakşehir galibiyete hasret kaldı. Süper Lig'in iddialı takımlarından Başakşehir, 43. Dakikada Aytaç Kara'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Kasımpaşa önünde 1 puanı 90+2'de Visca'nın golüyle kurtardı. Medipol Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
BAKKAL GELDİ HESABI KESTİ!
Erzurum, Mesut Bakkal yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Yeni Malatya'yı 3-1 yendi. Dadaş 11 maç sonra kazandı.
ANKARAGÜCÜ İLKİ BAŞARDI
Ankaragücü deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti... Başkent ekibi deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti…
GİRESUN AKHİSAR'I YIKTI LİDERLİĞİ DEVRALDI
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi. Bu maçla birlikte galibiyet serisini 5 maça çıkaran Giresun, puanını 32'ye yükselterek liderlik koltuğunu Tuzlaspor'dan geri aldı. Akhisar deplasmanında Giresun'a galibiyeti getiren tek golü 69. Dakidada Sergio attı. Akhisar ise 13 puanda kaldı.
JUVELİ CRİSTİANO RONALDO YÜZYILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'deki törende sahiplerini buldu... Juventuslu Ronaldo, Messi ve Salah'ı geçerek "Yüzyılın Futbolcusu" ödülünü kazandı.
ECZACIBAŞI VİTRA KARTAL'I KOLAY GEÇTİ
Voleybol MISLI.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. 77 dakika süren karşılaşmanın setleri 25-14, 25-14, 25-22 sonuçlandı. Çan Gençlik Kalespor ise sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
GÖZ-GÖZ'DE İLHAN PALUT OYUNCULARINDAN MEMNUN
Göztepe'nin hocası İlhan Palut, oyuncuların performansından memnun olduğunu söyledi. "Oyunu forse ettik" diyen genç teknik adam, "Yoğun fikstüre sahibiz. Eksiklerimiz de çok, buna rağmen futbolcularım çok çalıştı. Ancak sonuç alamadık" dedi.
CEDİ OSMAN 22 SAYI VE 4 RİBAUNTLA YILDIZLAŞTI
NBA'de Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'ı 128-119 mağlup etti. Sonradan oyuna girerek yaklaşık 26 dakika süre alan milli basketbolcumuz Cedi Osman, 22 sayı ve 4 ribauntluk performansıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. ABD medyası milli oyuncuya övgüler yağdırdı
AFYON'U DEVİREN KARTAL LİGDE 7. GALİBİYETİNİ ALDI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-73 mağlup etti… Kara Kartal, ligde 7. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise deplasmanda Bursaspor'u 92- 73'lik skorla geçmeyi başardı.
EKSİK KARTAL YİĞİDO'YU AĞIRLIYOR
Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş bugün evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Kara Kartal'da annesinin vefatı nedeniyle ülkesine giden Kamerunlu Vincent Aboubakar ile sakat Brezilyalı Josef de Souza forma giyemeyecek. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ve Adem Ljajic de bugün oynayamayacak
KAYIP İSTEMİYORUM!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Başarılı teknik adam, "Mükemmel bir hava yakaladık. Zirve yolunda kritik bir maça çıkacağız. Bu maçta kayıp istemiyorum. 90 dakika bunun bilincinde olmalıyız" ifadelerini kullandı. Sergen hoca, "Zorlu bir rakiple oynayacağız. İlk dakikadan itibaren ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Sahada her zamanki gibi savaşmalıyız" şeklinde konuştu. 2014-2015 sezonunda Sivasspor'u çalıştıran Sergen Yalçın eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.
MENSAH VE VİDA CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Mensah ve Domagoj Vida, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki yıldız kart görrüse Kayseri'ye karşı yok…
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ'A KARŞI 6-5 ÖNDE
Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada Beşiktaş 5 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
İTALYAN BASININDAN MESUT ÖZİL İDDİASI
İsmi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'le ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport, Juventus'un yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Arsenal'e teklif yapacağını yazdı. İngiliz kulübünün bu teklife sıcak bakacağı da belirtildi.
SAKATLAR YİNE İDMANDA YOK
Fenerbahçe Süper Lig'de hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'de ağrıları olan Jose Sosa çalışmalarını takımdan yine ayrı salonda gerçekleştirirken sakatlıkları süren Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalıştı.
YÖNETİMDEN TAM DESTEK
Dün yapılan idmanı Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile sportif direktör Emre Belözoğlu da takip etti. Ali Koç'un Erol Bulut'la da bir süre sohbet ettiği gözlendi.
ASKAROV'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
4-1'lik Başakşehir galibiyetiyle kendine gelen Fener'de yüzler gülüyor. Dünkü idmanda genç sol bek Mikail Askarov'un doğum günü kutlandı. 18 yaşına bakan futbolcuya pastasını teknik direktör Erol Bulut yedirdi.
GÖKHAN GÖNÜL'DEN NAZIM'A DESTEK!
Bu sezon sağ bek bölgesinde çok tatlı bir rekabet yaşanıyor. Son iki maçta formayı Nazım Sangare'ye kaptıran Gökhan Gönül bu durumu hiç sorun etmiyor. Hatta tecrübeli yıldızın Nazım'la çok yakından ilgilendiği ve sürekli yardımcı olduğu ifade ediliyor.