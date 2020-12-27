UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüsü gölgesinde geçen 2020'yi değerlendirdi ve İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için de konuştu.
İŞTE CEFERIN'İN AÇIKLAMALARI...
"30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık, futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ SEYİRCİLİ OYNATACAKMIŞIZ GİBİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.
"DEVLER LİGİ'NDE 'İLGİNÇ' SİSTEM"
2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz.
Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.