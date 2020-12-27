



"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ SEYİRCİLİ OYNATACAKMIŞIZ GİBİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.