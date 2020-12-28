Sumudıca’nın ekibi durmuyor! Alanya da gazi oldu

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Gaziantep evinde Alanyaspor'u 3-1 yenerek 3. sıraya yükseldi. Sumudica'nın ekibi son 9 maçta 7. galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Dicko ile öne geçti. Toparlanan Alanyaspor 26. dakikada Davidson ile skora dengeyi getirdi.
MAXIM'DEN ÇOK ŞIK PLASE
30. dakikada sahneye Muhammet çıktı ve Gaziantep yeniden öne geçti. 61. dakikada çok organize gelişen kontra atakta Maxim çok şık bir vuruşla skora 3-1 yaptı.
TOP İKİ KEZ DİREKTE!
69. dakikada Alanyaspor'un kullandığı kornerde iki kez direkten dönen top kaleci Günay'da kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi
İŞLEM TAMAMDIR!
Gaziantep'in renkli teknik direktörü Marius Sumudica sosyal medya paylaşımı ile olay oldu. Fatih Terim'le fotosu paylaşan Rumen hoca, "İşlem tamamdır" ifadesini kullandı.