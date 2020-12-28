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    • Spor
    • 28.12.2020 Gazete
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    Sumudıca’nın ekibi durmuyor! Alanya da gazi oldu

    'in 15. haftasında  FK sahasında 'u konuk etti. Ligin iki flaş ekibinin karşılaşması beIN Sports 1'den canlı yayınlandı. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan ev sahibi ekip sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürürken ligde üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller Dicko, Muhammet ve Maxim'den geldi. Alanyaspor'un tek golünü Vetrih kendi kalesine attı.

    Alanya da gazi oldu

    Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Gaziantep evinde Alanyaspor'u 3-1 yenerek 3. sıraya yükseldi. Sumudica'nın ekibi son 9 maçta 7. galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Dicko ile öne geçti. Toparlanan Alanyaspor 26. dakikada Davidson ile skora dengeyi getirdi.

    MAXIM'DEN ÇOK ŞIK PLASE


    30. dakikada sahneye Muhammet çıktı ve Gaziantep yeniden öne geçti. 61. dakikada çok organize gelişen kontra atakta Maxim çok şık bir vuruşla skora 3-1 yaptı.

    TOP İKİ KEZ DİREKTE!


    69. dakikada Alanyaspor'un kullandığı kornerde iki kez direkten dönen top kaleci Günay'da kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi

    İŞLEM TAMAMDIR!


    Gaziantep'in renkli teknik direktörü Marius Sumudica sosyal medya paylaşımı ile olay oldu. Fatih Terim'le fotosu paylaşan Rumen hoca, "İşlem tamamdır" ifadesini kullandı.
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    Haberler Spor Sumudıca’nın ekibi durmuyor! Alanya da gazi oldu