10 MİLYON EURO ÖDENDİ



Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan Denis Vavro'nun menajerler aracılığıyla Sarı- Lacivertliler'e teklif edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.