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    • Spor
    • 28.12.2020 Gazete
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    'de son aday !

    Lemos ve Tisserand’ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan ’nin listesine yeni bir isim girdi. Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan 'nun menajerler aracılığıyla Sarı- Lacivertliler'e teklif edildiği öğrenildi.

    Son aday Vavro!

    Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi.

    10 MİLYON EURO ÖDENDİ


    Serie A     ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan Denis Vavro'nun menajerler aracılığıyla Sarı- Lacivertliler'e teklif edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.

    ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL


    Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de son aday Denis Vavro!