Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 15.haftasının kapanış maçında karşılaşacak. Ankara'da oynanacak bu maçı Süper Lig hakemi Cüneyt Çakır yönetecek.



Türkiye'nin en üst düzeydeki hakemi olarak bilinen Cüneyt Çakır bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor'un 37 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 galibiyet 15 beraberlik elde ederken 15 kez de yenildi. Bu maçlarda Cüneyt Çakır Kayserispor aleyhine 5 kırmızı 88 sarı kart gösterirken rakip takımlara ise 5 kırmızı kart 78 sarı kart çıkardı.



Cüneyt Çakır, 33 kez de Gençlerbirliği takımının maçını yönetti. Çakır'ın yönettiği bu maçlarda Ankara ekibi 12 kez kazanıp 14 kez kaybederken 7 kez de berabere kaldı. Cüneyt Çakır, bu maçlarda Gençlerbirliği takımına 5 kırmızı 75 sarı kart çıkarırken rakiplerine ise 2 kırmızı kart 69 sarı kart çıkardı.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.