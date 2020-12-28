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    • 28.12.2020 08:47
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    Başkentte rüzgarı esecek!

    'in 15. haftasının kapanış maçında ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabakayı kokartlı hakem yönetecek.

    Başkentte Cüneyt Çakır rüzgarı!

    ile , 'in 15.haftasının kapanış maçında karşılaşacak. 'da oynanacak bu maçı Süper Lig hakemi yönetecek.


    'nin en üst düzeydeki hakemi olarak bilinen Cüneyt Çakır bugüne kadar Hes Kablo Kayserispor'un 37 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 7 galibiyet 15 beraberlik elde ederken 15 kez de yenildi. Bu maçlarda Cüneyt Çakır Kayserispor aleyhine 5 kırmızı 88 gösterirken rakip takımlara ise 5 78 sarı kart çıkardı.


    Cüneyt Çakır, 33 kez de Gençlerbirliği takımının maçını yönetti. Çakır'ın yönettiği bu maçlarda Ankara ekibi 12 kez kazanıp 14 kez kaybederken 7 kez de berabere kaldı. Cüneyt Çakır, bu maçlarda Gençlerbirliği takımına 5 kırmızı 75 sarı kart çıkarırken rakiplerine ise 2 kırmızı kart 69 sarı kart çıkardı.
    Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

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    Haberler Spor Başkentte Cüneyt Çakır rüzgarı esecek!