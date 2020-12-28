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    • Spor
    • 28.12.2020 Gazete
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    yönetimi ’un ısrarla istediği yunan yıldız Bakasetas için bu hafta harekete geçiyor

    Yaptığı flaş lere rağmen ligde beklentilerin altında kalan gözünü devre arasında çevirdi. Sarı-Lacivertliler’in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan ile yolları ayırıp forması giyen ’u kadroya katmak.

    2. Bakasetas harekatı

    Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan Fenerbahçe gözünü devre arasında çevirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan Jose Sosa ile yolları ayırıp Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas'u kadroya katmak.

    BU KEZ BİTİRMEK İSTİYORLAR


    Erol Bulut'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Yunan yıldız için sezon başında da girişimlerde bulunan fakat sonuç alamayan yönetim bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.

    PAZARLIKLAR START ALACAK


    Alınan     bilgilere göre Sarı-Lacivertliler bu hafta içinde 2. Bakasetas operasyonunu başlatacak. Yönetimin Alanyaspor ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi bekleniyor.

    TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE


    Sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Yönetim takas futbolcu formülünü de düşünüyor.
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    Haberler Spor Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut’un ısrarla istediği yunan yıldız Bakasetas için bu hafta harekete geçiyor