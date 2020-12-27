Trabzonspor'un geçen sezon İstanbul takımlarına karşı kurduğu büyük üstünlük bu sezon sona erdi... Bordo-Mavili takım geçtiğimiz sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken 3 Büyükler önünde ligde hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmemişti.
BÜYÜKLERDEN PUAN GELMEDİ
Fırtına bu sezon ise geçtiğimiz sezonki performansını mumla arıyor. Bordo-Mavililer Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları 3-1 mağlup bitirirken dün de kendi sahasında Galatasaray'a mağlup olarak sahadan yine puansız ayrıldı.
B.ŞEHİR VE K.PAŞA DA KAZANDI
Trabzonspor Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe dışında İstanbul takımları ile oynadığı her maçı da kaybetti. Bordo- Mavililer Başakşehir'e 2-0, Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi. Bordo-Mavililer Karagümrük ile de bu hafta karşı karşıya gelecek.
BURASI TRABZONSPOR!
Abdullah Avcı, G.Saray yenilgisi sonrasında, "Trabzonspor takımı hiçbir zaman kabul etmez. Burası Trabzonspor! 2-0'dan sonra kabul etmemesi gerekiyordu. Pozisyon sayısı fazla olmasına rağmen kabul etmiyoruz. Bu durumu hiçbir zaman kabul edemeyiz... Bunu gelecek haftadan sonra değiştirmeye çalışacağız" dedi.
VİTOR HUGO SAKATLANDI
Trabzonspor'da Galatasaray'ın attığı 2. gol öncesi kayarak yaptığı müdahale sonrası belinde ağrı hisseden Vitor Hugo oyuna devam edemedi. Brezilyalı stoperin tedavisine başlandığı ve bugünü istirahat ederek geçireceği öğrenildi. Vitor Hugo yarın doktor kontrolü sonrası gerekirse MR'a girecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Ekuban dün sabah kendini denedi ancak kadrodan çıkartıldı. Onun yerine Yusuf Sarı forma giydi.
YUSUF YAZICI DA DEV MAÇI İZLEDİ
Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından maçı takip etti.