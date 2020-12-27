BÜYÜKLERDEN PUAN GELMEDİ



Fırtına bu sezon ise geçtiğimiz sezonki performansını mumla arıyor. Bordo-Mavililer Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları 3-1 mağlup bitirirken dün de kendi sahasında Galatasaray'a mağlup olarak sahadan yine puansız ayrıldı.