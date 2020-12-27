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    • Spor
    • 27.12.2020 Gazete
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    ’da çifte şok

    ’ta annesini kaybeden Aboubakar cenaze için ülkesine gitti. ve maçlarında olmayacak. Adalesinde yırtık tespit edilen Josef de da 2 hafta takımından uzak kalacak.

    Kartal’da çifte şok

    Ligde şampiyonluk potasına giren büyük bir şokla sarsıldı. Siyah-Beyazlı takımın golcü oyuncusu Aboubakar annesini kaybetmesi nedeniyle Kamerun'a gitti. Golcü futbolcunun ligde ve maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de 'nın ise 2 hafta takımından uzak kalacağı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun yerine bu hafta Atiba-Dorukhan ikilisinin oynaması bekleniyor. Bu gelişme teknik heyetin canını sıktı.

    KRMENCİK İÇİN ANLAŞMA TAMAM
    Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Michael Krmencik'i kiralamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Son olarak St Truiden maçında yedek kaldığı için sorun çıkaran Çekyalı oyuncu 13 Aralık'ta kadar dışı bırakılmıştı.

    BEŞİKTAŞ'TAN TAKTİK İDMANI
    Beşiktaş Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

    RIDVAN YILMAZ İLK 11'E DÖNÜYOR
    Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesine çekilen Rıdvan Yılmaz'ın Sivasspor ile yarın oynanacak olan zorlu karşılaşmada takıma geri dönmesi bekleniyor.

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