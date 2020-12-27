Kartal’da çifte şok

Ligde şampiyonluk potasına giren Beşiktaş büyük bir şokla sarsıldı. Siyah-Beyazlı takımın golcü oyuncusu Aboubakar annesini kaybetmesi nedeniyle Kamerun'a gitti. Golcü futbolcunun ligde Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza'nın ise 2 hafta takımından uzak kalacağı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun yerine bu hafta Atiba-Dorukhan ikilisinin oynaması bekleniyor. Bu gelişme teknik heyetin canını sıktı.

KRMENCİK İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Michael Krmencik'i kiralamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Son olarak St Truiden maçında yedek kaldığı için sorun çıkaran Çekyalı oyuncu 13 Aralık'ta kadar dışı bırakılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN TAKTİK İDMANI

Beşiktaş Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

RIDVAN YILMAZ İLK 11'E DÖNÜYOR

Ankaragücü karşılaşmasında yedek kulübesine çekilen Rıdvan Yılmaz'ın Sivasspor ile yarın oynanacak olan zorlu karşılaşmada takıma geri dönmesi bekleniyor.