Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maça Oğulcan Çağlayan'ın hırsı ve heyecanı damgasını vurdu... Mbaye Diagne'nin yokluğu, Falcao'nun ise hazır olmadığı maçta forvette görev yapan genç futbolcu, takımının 2. golünü attı. İlk golde ise büyük pay sahibi oldu.
TARAFTARLARIN YENİ SEVGİLİSİ
Attığı golde ilk olarak ofsayt bayrağı kalkan Oğulcan, pozisyonun incelendiği sıradaki heyecanı ve VAR tarafından verilen gol kararı sonrası yaşadığı coşku ile taraftarların kalbinde taht kurdu.
GALATASARAY'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor ağlarını havalandıran Oğulcan, aynı zamanda Galatasaray forması ile ligdeki ilk golünü atmış oldu. Ortaya koyduğu etkili oyunla formayı bırakmayacağını ispatladı.
YİNE ZİRVEDE OLACAĞIZ
Maç sonunda mücadeleyi yorumlayan Oğulcan, çok mutluğu olduğunu söyledi. "Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak" diye konuştu.