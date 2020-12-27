YİNE ZİRVEDE OLACAĞIZ



Maç sonunda mücadeleyi yorumlayan Oğulcan, çok mutluğu olduğunu söyledi. "Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak" diye konuştu.