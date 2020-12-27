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    • Spor
    • 27.12.2020 Gazete
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    ’ın nasıl şampiyon olduğunu herkes biliyor! Karanlık mevzusuyla başlayan savaş büyüyor

    ile arasındaki kavga büyüyor. Galatasaray’ın B.Şehir maçı sonrası hakem kararlarına tepki göstererek yaptığı açıklamalar ortalığı sarsarken 2 taraf ’e verilen 5 maçlık ceza için birbirine girmişti. Fenerbahçeli yöneticilerden ise G.Saray'ın 4 yıl arka arkaya kazandığı şampiyonluklarla ilgili olarak, "O şampiyonlukların nasıl yaşandığı net şekilde aydınlandı" dedi.

    G.Saray'ın nasıl şampiyon olduğunu herkes biliyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kavga büyüyor. Galatasaray'ın B.Şehir maçı sonrası hakem kararlarına tepki göstererek yaptığı açıklamalar ortalığı sarsarken 2 taraf Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza için sosyal medyada birbirine girmişti.

    NET BİR ŞEKİLDE AYDINLANDI


    Fenerbahçeli yöneticilerden Metin Sipahioğlu ise G.Saray'ın 4 yıl arka arkaya kazandığı şampiyonluklarla ilgili olarak, "O şampiyonlukların nasıl yaşandığı net şekilde aydınlandı" dedi.

    HERKES BUNU ÇOK İYİ BİLİYOR


    Tüm Türkiye'nin G.Saray'ın şampiyonlukları nasıl kazandığını iyi bildiğini vurgulayarak, "O günün şartlarına geldiğimizde rakibimiz öyle ya da böyle 4 yıl üst üste şampiyon olmuştu" dedi.

    HEP DESTEK TAM DESTEK VERELİM


    Fenerbahçeli     yöneticilerden Metin Sipahioğlu hizmet için görevde olduklarını söyledi. Sarı-Lacivertli idareci, "Bu bir bayrak yarışıdır. Camiamızdan tek ricamız şu 4-5 ay tüm branşlarda oyuncu gruplarımıza hep destek tam destek verelim. Performanslarını maksimize edelim. Eğer ille de eleştireceksek bu eleştirileri sezon sonuna bırakalım. Biz eleştirelim, bazı odaklar bize saldırsın,biz bunların hepsine göğüs gereriz." ifadesini kullandı.

    ÇOK FARKLI İTTİFAKLAR VAR


    Spor     dünyasında çok fazla ittifak olduğunu söyleyen Sipahioğlu, "Bu kirli düzenle mücadele edeceğiz" dedi.
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    Haberler Spor Galatasaray’ın nasıl şampiyon olduğunu herkes biliyor! Karanlık mevzusuyla başlayan savaş büyüyor