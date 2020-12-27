HEP DESTEK TAM DESTEK VERELİM



Fenerbahçeli yöneticilerden Metin Sipahioğlu hizmet için görevde olduklarını söyledi. Sarı-Lacivertli idareci, "Bu bir bayrak yarışıdır. Camiamızdan tek ricamız şu 4-5 ay tüm branşlarda oyuncu gruplarımıza hep destek tam destek verelim. Performanslarını maksimize edelim. Eğer ille de eleştireceksek bu eleştirileri sezon sonuna bırakalım. Biz eleştirelim, bazı odaklar bize saldırsın,biz bunların hepsine göğüs gereriz." ifadesini kullandı.