Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.12.2020 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2020 20:09
    ABONE OL

    Milli yüzücü 'den bir başarı daha: nı geçti

    Son dakika haberi... Milli yüzücü , 800 metre serbest stilde 8.28.34'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı. Tuncel, 400 metre ve 1500 metre serbest stilde de olimpiyat A barajını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

    AA
    Milli yüzücü başarıya doymadı

    Milli yüzücü bir başarıya daha imza attı

    800 METREDE OLİMBİYAT A BARAJINI GEÇTİ
    Milli yüzücü nı geçti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'ndaki 8.28.34'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

    Kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kıran Merve Tuncel, 400 metre ve 1500 metre serbest stilde de olimpiyat A barajını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Milli yüzücü Merve Tuncel'den bir başarı daha: 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti