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    • 26.12.2020 21:47
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    elde ettiği başarıyla nı geçti

    Son dakika haberi... , Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle nı geçti. Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

    Milli yüzücü olimpiyat A barajını geçti

    , Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle nı geçti.

    OLİMPİYAT A BARAJINI GEÇMEYİ BAŞARDI
    Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

    Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

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    Haberler Spor Milli yüzücü Merve Tuncel elde ettiği başarıyla olimpiyat A barajını geçti