Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 27'de Nacer Chadli ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Kasımpaşa, 36'da Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara 43'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın son bölümlerinde Kasımpaşa, 84'de Armin Hodzic ile 2-1 öne geçti. Sonrasında Medipol Başakşehir, 90+2'de Edin Visca ile skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma 2-2 bitti

Ligde 6 maçtır kazanamayan Medipol Başakşehir, puanını 16 yaptı. Kasımpaşa ise 19 puana ulaştı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü, boşta kalan topa Visca sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, bir önceki lig maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Buruk, geride kalan hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı İrfan Can Kahveci ile yedek kulübesine çekilen Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Crivelli'nin yerine, Cemali Sertel, Edin Visca, Giuliano ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de yer aldı.

İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Mert Günok ve Junior Caiçara ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da kadroda yer almadı.

