Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa ile 2-2 beraber kaldı. Maçın 49. dakikasında çime takılarak düşen ve ciddi bir sakatlık geçiren Martin Skrtel, oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnasında çime takılarak düşen ve acılar içinde yerde kalan tecrübeli stopere ilk müdahale saha içinde yapıldı.

AŞİL TENDONUNDAN SAKATLANDI

Daha sonra sedyeyle oyun dışına alınan 36 yaşındaki futbolcu, direkt soyunma odasına götürüldü. Aşil tendonundan problem yaşadığı öğrenilen Slovak oyuncunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Skrtel'in yerine 51. dakikada Mehmet Topal görev almaya başladı.