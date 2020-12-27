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    • 27.12.2020 21:26
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    Başakşehir'de şok sakatlık! oyuna devam edemedi...

    sahasında ile 2-2 beraber kaldı. Maçın 49. dakikasında çime takılarak düşen ve ciddi bir sakatlık geçiren , oyuna devam edemedi. Aşil tendonundan problem yaşadığı öğrenilen Slovak oyuncunun kesin durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak.

    İHA
    Başakşehir'de şok sakatlık!

    sahasında ile 2-2 beraber kaldı. Maçın 49. dakikasında çime takılarak düşen ve ciddi bir sakatlık geçiren , oyuna devam edemedi.

    Müsabakanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnasında çime takılarak düşen ve acılar içinde yerde kalan tecrübeli stopere ilk müdahale saha içinde yapıldı.

    AŞİL TENDONUNDAN SAKATLANDI
    Daha sonra sedyeyle oyun dışına alınan 36 yaşındaki futbolcu, direkt soyunma odasına götürüldü. Aşil tendonundan problem yaşadığı öğrenilen Slovak oyuncunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

    MAÇA DEVAM EDEMEDİ
    Skrtel'in yerine 51. dakikada görev almaya başladı.

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    Haberler Spor Başakşehir'de şok sakatlık! Martin Skrtel oyuna devam edemedi...