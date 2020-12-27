Nets farklı galip geldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BELHANDA: G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM



Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı Belhanda, yeni sözleşme ile ilgili konuştu. Kontratı sezon sonu bitecek olan Faslı futbolcu, "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." ifadelerini kullandı. Belhanda, Trabzon maçı ile ilgisi ise, "Trabzonspor çok zorlu bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz" dedi.