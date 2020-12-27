Nets farklı galip geldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Brooklyn Nets, Boston Celtics'i 123-95 mağlup etti. Nets'i karşılaşmada galibiyete, 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Kyrie Irving ve 29 sayı kaydeden Kevin Durant taşıdı.
ALTAY'DA ÖZGÜR ŞOKU
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi. Sol ön çapraz bağları kopan 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
BOTAŞ CANİK'İ DEVİRDİ
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Botaş, Canik'i farklı yendi: 70-48. Diğer sonuçlar şöyle: Çankaya-Bellona: 86-75, G.Saray-Nesibe Aydın: 85-56, Yenişehir-Adana: 102-74.
FENER'DE 3 FUTBOLCU CORONA
Fenerbahçe, dün futbol takımına yapılan coronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-Lacivertliler, futbolcuların izolasyona alındığını duyurdu. Fenerbahçe'de geçen hafta Ozan Tufan da coronavirüse yakalanmıştı.
27 GOLÜN 14'Ü DURAN TOPTAN GELDİ
Fenerbahçe bu sezon attığı toplam 27 golün 14'ünü duran toptan kaydetti. Sarı-Lacivertliler yedikleri 20 golün 10'unu ise duran toptan kalesinde gördü.
GOL YÜKÜNÜ ORTA SAHA ÇEKİYOR
Fenerbahçe'de gol yükünü orta saha oyuncuları çekiyor. Ligde bu sezon 27 kez fileleri havalandıran Sarı-Lacivertli takımda Ozan Tufan 4, Diego Perotti ve Jose Sosa 3'er, Pelkas ve Mert Hakan Yandaş 2'şer ve Luiz Gustavo 1 kez olmak üzere gollerin 15'i orta saha oyuncularından geldi.
14 HAFTADA 12 SAKAT VERDİLER
Fenerbahçe ligde oynadığı 14 karşılaşmada toplam 12 sakat verdi. Sarı-Lacivertliler böylece sakatlık açısından en çok sakatlık geçirdikleri sezonu yaşıyor.
ALTINORDU'YU DEVİREN TUZLA ZİRVEYE ÇIKTI
TFF 1.Lig'in 16. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Tuzlaspor sahasında Altınordu'yu 4-1 yendi. Tuzlaspor bu sonuçla 30 puana çıkarak liderliğe yükseldi. Tuzla'nın gollerini 28 ve 50'de Ahmet Yazar, 42'de Erhan (kendi kalesin) ve 90+3'te Aosman kaydetti. Altınordu'nun golünü Enis Destan attı.
DERBİDE KAZANAN ANADOLU EFES
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, 12'de 12 yaparak namağlup unvanını korudu. Sonuçlar: Büyükçekmece-Fethiye Bld.: 66-59, Bahçeşehir- Gaziantep: 76-83.
TERİM'DEN SÜMER'İN MEZARINA ZİYARET
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi 22 Aralık'ta hayatını kaybeden futbol efsanesi Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Terim'e bu ziyarette G.Saray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve yardımcı antrenör Levent Şahin eşlik etti.
BELHANDA: G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM
Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaraylı Belhanda, yeni sözleşme ile ilgili konuştu. Kontratı sezon sonu bitecek olan Faslı futbolcu, "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." ifadelerini kullandı. Belhanda, Trabzon maçı ile ilgisi ise, "Trabzonspor çok zorlu bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz" dedi.
TAYLAN ANTALYALI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray orta sahasının en önemli oyuncusu olan Taylan Antalyalı, Trabzonspor maçının ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı- Kırmızılılar'ın başarılı futbolcusu haftaya takımının sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
FEGHOULİ ŞOKU
Cimbom'un Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, takımının Trabzonspor ile oynadığı maçın 28. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Feghouli'nin sakatlığı takımda büyük bir şok yarattı. Cezayirli futbolcunun yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu. Feghouli'nin sağlık durumunun bugünkü kontrol sonrası netleşmesi bekleniyor.
İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR
Derbide 4 tartışmalı pozisyon yaşandı. 13. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda top Omar'ın koluna çarptı. Bordo-Mavililer penaltı bekledi. 52'de G.Saraylılar, Trabzonlu Edgar'ın eline çarpan topta penaltı için itiraz etti. Hakem 'devam' dedi. 55'te Oğlucan'ın attığı golden önce ofsayt bayrağı kalktı. VAR kararı ile gol verildi. 73'te Afobe penaltı bekledi.
GÖZTEPE YİNE KAZANAMADI
Göztepe ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı. İzmir ekibi sahasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 11'de Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçen Sarı- Kırmızılılar devreyi bu skorla 1-0 önde kapattı. 77'de Biglia'nın doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. Böylece karşılaşma 1-1 berabere bitti.