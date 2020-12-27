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    • Spor
    • 27.12.2020 16:03
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    • 27.12.2020 16:03
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    CANLI | - B.B Erzurumspor

    'in 15. haftasında ile B.B Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor ile B.B Erzurumspor mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Yeni Malatyaspor - B.B Erzurumspor

    'in çıkış arayan iki ekibi ile B.B Erzurumspor karşı karşıya geliyor.

    İŞTE İLK 11'LER

    Yeni Malatyaspor 11: Ertaç, Acquah, Umut, Hadebe, Tetteh, Semih, Hafez, Youssuf, Issam, Kubilay, Adem

    B.B Erzurumspor 11: Kayacan, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes

    YENİ MALATYASPOR EVİNDE KAYBETMİYOR

    Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

    Bu sezon sahasında yenilmeyen ve 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor Erzurumspor karşısında da bu çıkışını sürdürmek istiyor. Son sırada yer alan çıkış peşinde olan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

    MESUT BAKKAL İLE İLK MÜCADELE

    BB Erzurumspor yönetiminde ilk maçına çıkacak.

    Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

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