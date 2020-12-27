CANLI | Yeni Malatyaspor - B.B Erzurumspor

Süper Lig'in çıkış arayan iki ekibi Yeni Malatyaspor ile B.B Erzurumspor karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor 11: Ertaç, Acquah, Umut, Hadebe, Tetteh, Semih, Hafez, Youssuf, Issam, Kubilay, Adem

B.B Erzurumspor 11: Kayacan, Cenk, Adolphe, Hasan, Leo, Osman, Donald, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes

YENİ MALATYASPOR EVİNDE KAYBETMİYOR

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Bu sezon sahasında yenilmeyen ve 20 puan toplayan Yeni Malatyaspor Erzurumspor karşısında da bu çıkışını sürdürmek istiyor. Son sırada yer alan çıkış peşinde olan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

MESUT BAKKAL İLE İLK MÜCADELE

BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.