



ŞİMDİ DE CEZA KAVGASI

Geçtiğimiz gün hakem hataları nedeniyle sosyal medyada adeta birbirine giren Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında yeni bir savaş çıktı. Bu kez savaşın nedeni ise Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza. Fenerbahçeli taraftarlar PDFK'ya tepki gösterip Terim'e an az 8 maç ceza verilmesi gerektiğini savundu. Cezaya büyük tepki gösteren Galatasaraylılar ise, "Ortada emsal kararlar var. Ama Terim'e gelince ceza yağdırıyolar" dedi.



Twitter;



Yine bir klasik: Fatih Terim'in yaptığı yanına kar olarak kaldı!



PFDK biraz daha zorlasa işi 1 maça bağlayıp olayı kapatacakmış



Başkalarına gelince para cezası, Terim'e gelince 5 maç. Ne güzel!



Bu ülkede kurallar konu sadece Fatih Terim olunca mı uygulanıyor!