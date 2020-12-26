PFDK'dan 5 maç ceza alan Fatih Terim gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek. Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi. Terim'in savunmasının ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Sağlığı için büyük bir risk
SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR RİSK
TERİM tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.
ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da Tahkim Kurulu'na sunacak. Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek.
ÖĞRETMENOĞLU DA ÇAĞRILABİLİR!
TAHKİM'in Fatih Terim'i oyundan atan hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile de yüz yüze görüşeceği ve yaşananları bir daha dinleyeceği belirtiliyor.
ŞİMDİ DE CEZA KAVGASI
Geçtiğimiz gün hakem hataları nedeniyle sosyal medyada adeta birbirine giren Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar arasında yeni bir savaş çıktı. Bu kez savaşın nedeni ise Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza. Fenerbahçeli taraftarlar PDFK'ya tepki gösterip Terim'e an az 8 maç ceza verilmesi gerektiğini savundu. Cezaya büyük tepki gösteren Galatasaraylılar ise, "Ortada emsal kararlar var. Ama Terim'e gelince ceza yağdırıyolar" dedi.
Twitter;
Yine bir klasik: Fatih Terim'in yaptığı yanına kar olarak kaldı!
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