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    • 26.12.2020 16:16
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    CANLI ANLATIM | Göztepe -

    'in 15. haftasında Göztepe sahasında 'ü konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Son 3 maçından mağlup ayrılan İzmir ekibi mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Son olarak Galatasaray'ı mağlup eden ve haftayı bay geçen moralli Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın peşinde. Müsabakanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de... .

    CANLI | Göztepe - Fatih Karagümrük
    'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...





    GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
    Göztepe:     Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni
    Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt

    GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Göztepe - Fatih Karagümrük maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.




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