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    • 25.12.2020 21:07
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    Milli atlet 'den büyük başarı: Yüksek atlamada 18 yaş altı salon rekorunu kırdı!

    Son dakika haberi... Milli atlet 'den rekor geldi. Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Eren Ünlü, sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda yüksek atlamada 'e ait 2,12 metrelik 18 yaş altı salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

    Milli atletten rekor!

    Milli atlet , yüksek atlamada 18 yaş altı salon rekorunu kırdı.

    REKORUN YENİ SAHİBİ
    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Eren Ünlü, sezon sonu Salon Rekor Deneme Yarışları'nda yüksek atlamada 'e ait 2,12 metrelik 18 yaş altı salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

    Milli atlet, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda 2,13 metrelik atlayışıyla rekoru ele geçirdi.

    Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı , başarısından dolayı Ali Eren Ünlü'yü, antrenörü Koray İmrak'ı ve kulübü 'ı tebrik etti.

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    Haberler Spor Milli atlet Ali Eren Ünlü'den büyük başarı: Yüksek atlamada 18 yaş altı salon Türkiye rekorunu kırdı!