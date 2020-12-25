O DÜDÜĞÜ NİYE ÇALIYORSUN?



Teknik direktör Sergen Yalçın galibiyeti değerlendirdi. Başarılı hoca, "Kazanmak zorundaydık çünkü rakiplerimiz kazanmıştı. Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi. Yalçın, hakem Halis Özkahya'nın Larin'in golünü iptal etmesine tepki göstererek, "Neden o düdüğü çalıyorsun. Bu ülkede VAR niye var! VAR'dan Sezon başından bu yana lehimize karar çıkmadı" dedi.