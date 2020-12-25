Beşiktaş 1 attı 3 aldı. Siyah-Beyazlılar çok zorlandığı maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. 6. dakikada Emre Güral'ın vuruşu auta gitti. 10. dakikada Lobjanidze kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Ancak topu ayağından fazla açınca pozisyon kaçtı.
EMRE TOPU AUTA GÖNDERDİ
18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın şutu üstten az farkla auta çıktı. 23. dakikada Larin topu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya faul verdi.
ERSİN'DEN ÖNEMLİ KURTARIŞ
45+5. dakikada Kitsiou'nun şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi. 54'te Mensah'ın kafa vuruşu kalecide kaldı. 57'de Ghezzal'ın ortasında Larin'in kafası üstten auta gitti.
GHEZZAL'DAN GÜZEL SERVİS
Dakikalar 61'i gösterdiğinde Beşiktaş aradığı golü buldu. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Vida topu kafayla ağlara yolladı: 0-1. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
BEŞİKTAŞ A.GÜCÜ'NÜ ÇOK SEVİYOR!
Dün başkentte çok önemli bir galibiyet alan Beşiktaş, Ankaragücü önünde lig tarihinde 70. galibiyetini aldı. Sarı- Lacivertli ekip, Beşiktaş'ın ligde en çok yendiği ve en çok gol attığı (191) takım.
O DÜDÜĞÜ NİYE ÇALIYORSUN?
Teknik direktör Sergen Yalçın galibiyeti değerlendirdi. Başarılı hoca, "Kazanmak zorundaydık çünkü rakiplerimiz kazanmıştı. Çok değerli bir galibiyet aldık" dedi. Yalçın, hakem Halis Özkahya'nın Larin'in golünü iptal etmesine tepki göstererek, "Neden o düdüğü çalıyorsun. Bu ülkede VAR niye var! VAR'dan Sezon başından bu yana lehimize karar çıkmadı" dedi.
YİNE HAKEM TARTIŞMASI
Süper Lig'deki hakem tartışmaları dün Eryaman Stadı'nda da devam etti. 23. dakikada Larin topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak hakem Halis Özkahya, Kanadalı yıldızın pozisyonda faulü belirledi. HERKES VAR'I BEKLEDİ AMA...
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın, pozisyonun VAR'dan incelenmesini bekledi. Ama hakem Halis Özkahya, Beşiktaşlı Larin kafayı vurmadan düdük çaldığı için VAR devreye giremedi.
RACHİD GHEZZAL 3 SEZONA BEDEL!
Dün gece 61. dakikada Vida'ya asist yapan Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9. maçında 5. asiste imza attı. Ghezzal, son 3 sezonda Fiorentina, Leicester City ve Monaco formalarıyla çıktığı 79 maçta da toplam 5 asiste imza atmıştı.
BEŞİKTAŞ 2. KEZ KARAVANA ATTI!
Dün gece başkentte Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş, bu sezon maçların ilk yarıları itibarıyle 2. kez isabetli şut atamadı. Beşiktaş, bu sezon ilk yarılarda isabetli şut atamadığı ilk maç ise deplasmanda 4-1 kaybettiği Konyaspor maçı olmuştu.