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    • Spor
    • 24.12.2020 Gazete
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    Komşuları evinde parti düzenleyen 'i şikayet etti

    'ın kentinde dünyaya gelen, a ise Partizan’da başlayan ’in skandallarının arkası kesilmiyor. Beşiktaş’ta formayı unutan Ljajic, gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı. Alkol problemi olan Ljajic’in evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

    Disco disco partizani!

    Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde dünyaya gelen, futbola ise Partizan'da başlayan Beşiktaşlı Adem Ljajic'in skandallarının arkası kesilmiyor. Beşiktaş'ta formayı unutan Ljajic, gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı. Alkol problemi olan Ljajic'in evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

    SABAHA KADAR EĞLENİYOR


    Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.

    UYARIYA KULAK ASMADI


    Beşiktaş Yönetimi'nin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı belirlendi.

    DURUMU MASAYA YATIRILDI


    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi.
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