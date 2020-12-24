TRABZON'DAN MELER TEPKİSİ



Trabzonspor'un G.Saray ile oynayacağı derbinın hakemi Halil Umut Meler oldu. Trabzonspor, Meler'in yönettiği 14 maçın 6'sını kazanırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle sahadan ayrıldı. G.Saray ise Meler'in yönettiği 14 maçta 11 kez kazanırken 3 beraberlik aldı ve hiç yenilgi görmedi. Trabzonspor'un 2019'da 4-2 kaybettiği Başakşehir maçını da yöneten Meler, 11 yanlış kararla tepki çekmişti. Bordo-Mavili taraftarlar da bu durumu hatırlatarak, Meler'in hatalı bir atama olduğuna vurgu yaptı.