Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor transferde 27 yaşındaki Brezilyalı pasör çaprazı Ana Paula Borgo'yu kadrosuna kattı.
SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Kayserispor-Konyaspor ve Sivasspor-Gençlerbirliği maçları saat 19.00'da yapılırken Ç.Rizespor- Antalyaspor 19.00'da başlayacak.
ANKARAGÜCÜ'NDE 2 CORONA
A.gücü'nde bir futbolcu ve bir personelin testi pozitif çıktı. Açıklamada, "Testleri pozitif çıkan futbolcumuz ve personelimiz için izolasyon süreci başlamıştır" dendi.
GÖKHAN TÖRE PİŞMANLIĞI
Beşiktaş'a 1 sezon aradan sonra dönen Gökhan Töre'nin kronik sakatlığı düşündürüyor. Sezon başından beri takıma katkısı yok denecek kadar az olan Siyah-Beyazlı oyuncunun devre arasında gönderilme ihtimali bulunuyor.
BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE
Son maçta Bşh. Erzurumspor'u 4-0'la geçen Beşiktaş bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Kartal bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.
FİKRET ORMAN'A IBRA ŞOKU
Beşiktaş'ta dün gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman ve yönetimi ibra edilmedi. İkinci kez ibra edilmeyen Orman, 1 Haziran 2019 ve 24 Eylül 2019 tarihleri için ibra olmadı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR
Kartal'da Covid-19 testi pozitif olduğu için karantinada bulunan Utku dışında sakat Gökhan Töre, Adem Ljajic de bugün yok. Kadroya Ajdin Hasic de dahil edilmedi.
FENERBAHÇE HASRETİ BİTİRDİ
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 16. hafta maçında sahasında Olympiakos'u 84-77 mağlup etti. Dün gece öncesi 3 maçını kaybeden Sarı- Lacivertliler, Olympiakos'u devirerek galibiyet hasretini de dindirdi. Fenerbahçe toplamda ise bu sezon Euroleague'de 6. galibiyetini elde etti. İlk yarısını Fenerbahçe'nin 45-41 önde bitirdiği maçta Vesely 17 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Olympiakos'ta da Vezenkov takımına 17 sayıyla katkı koydu.
GAZİANTEP PAŞALAR GİBİ
Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Kırmızı-Siyahlılar böylelikle çıkışını sürdürerek Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti. Gaziantep'e karşılaşmada üç puanı getiren golleri 9 ve 25. dakikalarda Maxim, 57. dakikada Jefferson ve 79. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
ALANYA'YA 'BÜYÜK' ENGEL!
Alanyaspor cepten emeye devam ediyor! Süper Lig lideri Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibinin golünü 32. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü ise 60. dakikada Adem Büyük'ten geldi. Adem Büyük, Süper Lig'de bu sezon 10 maçta 7 gole ulaştı.
RODALLEGA ATIYOR HOROZ GÜLÜYOR
Geçen hafta Alanyaspor'u deviren Denizlispor dün de Erzurumspor'u yendi. Ege temsilcisi böylece Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile 2'de 2 yaptı. Denizlispor' galibiyete taşıyan golleri Hugo Rodallega kaydetti. Ev sahibi Erzurumspor'un tek sayısı ise Emrah Başsan'dan geldi. Denizli puanını 12 yaparken Erzurum 9 puanda kaldı.
CENGİZ: HATA DEĞİL FORMSUZLUK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sponsorluk anlaşmasında konuştu. Cengiz, "Tüm Türk hakemlerine saygı duyuyorum. Hiçbirinin art niyetli hata yaptığına inanmıyorum. Sadece biraz formsuz olduğunu düşünüyorum" dedi. Cengiz, Terim için ise "Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce çok masum" ifadesini kullandı.
FALCAO GİDER Mİ BEN DE BİLMİYORUM
Falcao'nun G.Saray için elinden geleni yapacağına inandığını söyleyen Cengiz, "Ocakta gidip gitmeyeceği ile ilgili bilgi sahibi değilim" dedi.
TRABZON'DAN MELER TEPKİSİ
Trabzonspor'un G.Saray ile oynayacağı derbinın hakemi Halil Umut Meler oldu. Trabzonspor, Meler'in yönettiği 14 maçın 6'sını kazanırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle sahadan ayrıldı. G.Saray ise Meler'in yönettiği 14 maçta 11 kez kazanırken 3 beraberlik aldı ve hiç yenilgi görmedi. Trabzonspor'un 2019'da 4-2 kaybettiği Başakşehir maçını da yöneten Meler, 11 yanlış kararla tepki çekmişti. Bordo-Mavili taraftarlar da bu durumu hatırlatarak, Meler'in hatalı bir atama olduğuna vurgu yaptı.
ÖZKAN SÜMER'E SON GÖREV
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Avcı ve futbolcular Hatay maçı nedeniyle cenaze törenine katılamamışlardı.
ABDULLAH AVCI KENDİNİ AŞTI
Trabzonspor'un başında çıktığı 6 resmi maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Abdullah Avcı, kariyerindeki en başarılı başlangıca imza attı. Avcı, Başakşehir, Beşiktaş ve milli takımdaki döneminden daha fazla puan toplamayı başardı.
ADANA'YI YENEN MENEMEN'DEN İHLAL
TFF 1.Lig'de dün oynanan erteleme maçında Menemenspor deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi. Ancak maçta 6 yabancı oynatarak kural ihlali yapan Menemenspor'un bu sebeple hükmen mağlup sayılması bekleniyor.
F. KARAGÜMRÜK'TEN YENİ BİR TRANSFER
Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak'ın ardından bir başka İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci'yi de kadrosuna kattı. İstanbul'a gelen 30 yaşındaki futbolcu, attığı imzayla 2022'ye kadar Karagümrük forması giyecek.
İŞTE FALCAO'NUN ISI HARİTASI
Sakatlığı bir türlü düzelmeyen ve aylardır takımdan ayrı çalışan Radamel Falcao sanal alemde espri konusu oldu. Galatasaray'da toplam 29 maça çıkan buna karşın 30 maç kaçıran Kolombiyalı yıldızın saha içinde olması gereken ısı haritası tribündki koltuğun üstünde çıkarıldı! Paylaşım büyük ilgi gördü. Bazı taraftarlar "Yedek kulübesine de razıyız. Ama adam sürekli tribünde" ifadesini kullandılar.
MBAYE DİAGNE YANLIŞ ANLAMIŞ
Göztepe maçında oyundan alınan Diagne üzüntüden direkt soyunma odasına gitti. Teknik heyetin Diagne'yi, Falcao ve Babel'in skor 3-1'ken sakatlık riskine sokmak istemediği öğrenildi
KEREM NEGATİFE DÖNDÜ!
Kerem Aktürkoğlu'nun corona testi negatife döndü. Emre Taşdemir ve Fatih Öztürk'ün karantinaları devam ediyor.
SINIRDAKİLER FİRE VERMEDİ
Sarı kart sınırında olan Arda, Taylan, Luyindama ve Belhanda Göztepe maçında kart görmediler ve Trabzon maçı öncesi cezalı duruma düşmediler.