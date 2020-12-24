Fenerbahçe üzerindeki karabulutları dağıttı... Son 4 maçta alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu ciddi bir şekilde tartışılırken, Başakşehir galibiyeti ile Fener, nefes aldı. Olası bir kötü sonuçta gönderileceği konuşulan Erol Bulut da takımdaki yerini korumayı başardı.
KIRILMA MAÇINI ATLATTILAR
Bu sezonun kırılma maçı olarak gözüken Başakşehir karşılaşmasını kazanan Fener'de Bulut'la birlikte oyuncular da kritik bir eşikten döndü. Sarı-Lacivertliler bu galibiyetle moral buldu.
SONUNA KADAR GİDECEĞİZ
Maç sonunda konuşan Erol Bulut ise çok mutlu olduklarını söyledi. Bulut, "Fenerbahçe için mücadele ediyoruz. Sonuna kadar Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Yeni bir takımız. Her hafta gelişmeye devam ediyoruz" dedi.
KADIKÖY'DE TARTIŞMA VAR
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta bazı hakem kararları çok konuşuldu. İlk olarak 12. dakikada Gustavo'nun Hasan Ali'ye yaptığı faulde Başakşehirliler kırmızı kart bekledi. Pozisyonu VAR'da da izleyen hakem, ilk verdiği sarı kart kararını değiştirmedi. 70. dakikada ise Rafael'e hakem, faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart verdi. Rafael'in bu karara sinirlenip topa vurması sonrası Brezilyalı ikinci sarıdan atıldı. Başakşehir'in hocası Okan Buruk da bu esnada itirazdan kırmızı kart gördü. Turuncu- Lacivertliler, hakem Bahattin Şimşek'e büyük tepki verirken İrfan Can da 74. dakikada itirazdan kırmızı gördü.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Fener'in dünkü maçta 4. golünü atan Mert Hakan Yandaş, maç bitiminde iddialı konuştu. Yıldız oyuncu, "Biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
KIZACAKSANIZ BANA KIZIN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarlara seslendi. "Kızacaksanız oyunculara, hocaya değil bana kızın" dedi.