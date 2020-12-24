KADIKÖY'DE TARTIŞMA VAR



Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan maçta bazı hakem kararları çok konuşuldu. İlk olarak 12. dakikada Gustavo'nun Hasan Ali'ye yaptığı faulde Başakşehirliler kırmızı kart bekledi. Pozisyonu VAR'da da izleyen hakem, ilk verdiği sarı kart kararını değiştirmedi. 70. dakikada ise Rafael'e hakem, faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart verdi. Rafael'in bu karara sinirlenip topa vurması sonrası Brezilyalı ikinci sarıdan atıldı. Başakşehir'in hocası Okan Buruk da bu esnada itirazdan kırmızı kart gördü. Turuncu- Lacivertliler, hakem Bahattin Şimşek'e büyük tepki verirken İrfan Can da 74. dakikada itirazdan kırmızı gördü.