Arda Turan futbol hayatının 2. baharını yaşıyor. Başakşehir'de dibe vuran Arda Turan'ı yakın arkadaşları Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu etkiledi. Arkadaşlarının sözünü dinleyen Arda Turan, ''Benim hikayem de Galatasaray'da bitmeli'' diyerek yuvasına dönmeye karar verdi.