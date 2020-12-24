Arda Turan futbol hayatının 2. baharını yaşıyor. Başakşehir'de dibe vuran Arda Turan'ı yakın arkadaşları Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu etkiledi. Arkadaşlarının sözünü dinleyen Arda Turan, ''Benim hikayem de Galatasaray'da bitmeli'' diyerek yuvasına dönmeye karar verdi.
ELİNİ ÖPTÜ BUZLARI ERİTTİ
Önce bir G.Saray-Başakşehir maçı öncesi Terim'in yayına giderek elini öptü, buzları eritti. Brezilya ve Arjantin'den gelen teklifleri geri çevirdi ve 6 ay G.Saray'dan gelecek haberi bekledi.
FEGHOULİ VE BELHANDA'YI KAZANDI
75 kiloya indi. Bu Atletico'daki kilosuydu. Performansıyla Terim'i mahcup etmedi. Kaptanlığını kabul ettirdi Belhanda ve Feghouli'yi de kazandı.