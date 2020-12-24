Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da yeniden doğdu

    hayatının 2. baharını yaşıyor. ’de dibe vuran Arda Turan’ı yakın arkadaşları ve etkiledi. Arkadaşlarının sözünü dinleyen Arda Turan, ‘’Benim hikayem de ’da bitmeli’’ diyerek yuvasına dönmeye karar verdi.

    İkinci baharda

    Arda Turan futbol hayatının 2. baharını yaşıyor. Başakşehir'de dibe vuran Arda Turan'ı yakın arkadaşları Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu etkiledi. Arkadaşlarının sözünü dinleyen Arda Turan, ''Benim hikayem de Galatasaray'da bitmeli'' diyerek yuvasına dönmeye karar verdi.

    ELİNİ ÖPTÜ BUZLARI ERİTTİ


    Önce bir G.Saray-Başakşehir maçı öncesi Terim'in yayına giderek elini öptü, buzları eritti. Brezilya ve Arjantin'den gelen teklifleri geri çevirdi ve 6 ay G.Saray'dan gelecek haberi bekledi.

    FEGHOULİ VE BELHANDA'YI KAZANDI


    75 kiloya indi. Bu Atletico'daki kilosuydu. Performansıyla Terim'i mahcup etmedi. Kaptanlığını kabul ettirdi Belhanda ve Feghouli'yi de kazandı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Arda Turan Galatasaray’da yeniden doğdu