Fenerbahçe evinde güldü! Sarı-Lacivertliler Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. 6. dakikada Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Dönen topu Mahmut tamamladı: 0-1. 26'da İrfan Can'ın sert şutu direği yaladı... 28. dakikada Fenerbahçeli Thiam altı pas içinde topu ağlarla buluşturamadı.
CRİVELLİ'NİN ŞUTU DİREKTE!
40'ta Hasan Ali Kaldırım yüzde 100'lük golü kaçırdı. 45+2'de Caner Erkin'in ortasını Volkan tokatladı. Nazım kale dibinden topu ağlara gönderdi: 1-1... 53'te Crivelli'nin cesa sahası içinden vuruşu önce kaleci Altay'a sonra da direğe çarparak dışarı çıktı.
KAPANIŞ GOLÜ MERT HAKAN'DAN
60'ta Caner Erkin'in kornerinde topu önünde bulan Tisserand topu ağlara gönderdi ve Fener öne geçti... 72'de Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ın şutu az farkla dışarı çıktı. 84'te Gustavo ceza sahasına girdikten sonra şık bir gole imza attı: 3-1. Kapanış golü ise Mert Hakan'dan geldi: 4-1.
EN FARKLI GALİBİYET!
Başakşehir'i 4-1 mağlup eden F.Bahçe, Süper Lig tarihinde rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı. Kötü gidişe son veren Sarı-Lacivertliler, rakibinin 9 kişi kalmasıyla birlikte çok pozisyona girdi. Farkı daha da artıracak pozisyonlardan yararlanamadı.
EVİNDE 3 MAÇ SONRA GÜLDÜ
Fenerbahçe Süper Lig'de evinde 3 maç aradan sonra kazandı. Konya, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Fener dün Başakşehir'i yenerek kötü istatistiğini sonlandırdı.
KADIKÖY'DE İLKLERİN GECESİ
Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Luiz Gustavo Sarı-Lacivertli formayla bu sezon ilk gollerini attılar. 3 yıldızın attığı golle Kadıköy'de ilklerin gecesi yaşandı.
BAHATTİN ŞİMŞEK'TEN HAKEM OLMAZ!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakem Bahattin Şimşek'e yüklendi. Dünkü maçta bir hakem rezaleti yaşandığını söyleyen Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Bahattin Şimşek'ten hakem olmaz. Ben Serdar Tatlı'nın iyi niyetini biliyorum. Bu hakem rezalet. Bu hakeme ne yapacak? Bir daha maç alamaz herhalde. Mesele Başakşehir değil ki, Bu hatayı hiçbir kulübe yapmasın. Hakemin biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, varsa gece uyku uyuyamaz"
OKAN BURUK: 5 PARA ETMEZSİNİZ
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehir'in hocası Okan Buruk'un hakeme, " "Beş para etmezsiniz!" dediği iddia edildi. Kırmızı kart gördükten sonra tribüne çıkan Okan Buruk'un hakeme tepkisi bir an olsun dinmek bilmedi.