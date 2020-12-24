BAHATTİN ŞİMŞEK'TEN HAKEM OLMAZ!



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe yenilgisi sonrası hakem Bahattin Şimşek'e yüklendi. Dünkü maçta bir hakem rezaleti yaşandığını söyleyen Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Bahattin Şimşek'ten hakem olmaz. Ben Serdar Tatlı'nın iyi niyetini biliyorum. Bu hakem rezalet. Bu hakeme ne yapacak? Bir daha maç alamaz herhalde. Mesele Başakşehir değil ki, Bu hatayı hiçbir kulübe yapmasın. Hakemin biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, varsa gece uyku uyuyamaz"