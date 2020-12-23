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    • 23.12.2020 12:15
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    'ta 3 ismin bileti kesildi! Ayrılığa formül aranıyor

    Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde dolu dizgin ilerleyen , kadro dışı bıraktığı futbolcular için formül arıyor. Siyah beyazlılar Lens, Isimat-Mirin ve Douglas'tan kendilerine takım bulmasını istedi. Kadro dışı kalan yabancı yıldızların ise ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.

    Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi! Formül aranıyor

    , sezon başında kadro dışı bıraktığı Isimat-Mirin, Douglas ve Jeremain Lens için kararını verdi. Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin, Douglas ile devamında da Rio Ave maçı sonrası takımdan uzaklaştırılan Jeremain Lens sorununu çözmek adına yönetim çalışmalar yapıyor. Maliyetleri 4.5 milyon Euro'yu bulan ve yabancı kontenjanının da fazlasıyla aşılmasına neden olan üç isme kulüp bulmaları ve ayrılmaları iletildi.

    AYRILIĞA SICAK BAKMIYORLAR
    Ancak üç futbolcu da yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmazken, siyah-beyazlı yönetim bu üçlüye kulüp arıyor. Şayet devre arası teklif alınamaz ya da futbolcular olası teklifleri kabul etmezse sözleşme feshi için orta yol aranacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi! Ayrılığa formül aranıyor