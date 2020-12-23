SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS



Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. "Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı.