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    • Spor
    • 23.12.2020 Gazete
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    hayranı olduğu Gerrard ve antrenörü ’dan izler sunuyor

    'da fırtınası esmeye devam ediyor. İngiliz efsane ’ın hayranı olan ve Galatasaray teknik ekibine bu sezon katılan ile de bire bir çalışmalar yapan genç futbolcu, maçlarda bu iki efsane oyuncudan kesitler sunuyor.

    Gerrard+Selçuk= Taylan

    Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırtınası esmeye devam ediyor. İngiliz efsane Steven Gerrard'ın hayranı olan ve Galatasaray teknik ekibine bu sezon katılan Selçuk İnan ile de bire bir çalışmalar yapan genç futbolcu, maçlarda bu iki efsane oyuncudan kesitler sunuyor.

    MÜKEMMEL BİR ASİST YAPTI


    Göztepe'nin dünkü maçta skor 2-1'ken beraberlik için bastırdığı anlarda Feghouli'ye harika bir asist yapan Taylan, takımını rahatlattı. Yaptığı asist ise Selçuk İnan anımsattı.

    MAÇA DAMGASINI VURDU


    Taylan asistinin yanı sıra futboluyla da Göztepe maçının yıldızı oldu. %85 pas isabet oranı ile oynayan genç orta saha 4 de ikili mücadele kazandı. 8 sahipsiz top kazanıp 3 ara pası attı.

    SELÇUK İNAN BÜYÜK ŞANS


    Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Taylan, Selçuk İnan ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. "Onu andıran bir pas oldu. Selçuk hoca da asistim sebebiyle tebrik etti. Kendisinden öğreneceğim çok şey var" ifadelerini kullandı.
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