Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
15. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
26 Aralık Cumartesi
16:00 Göztepe - Karagümrük (Sarper Barış Kaya)
19:00 Trabzonspor - Galatasaray (Halil Umut Meler)
27 Aralık Pazar
13:30 Gaziantep FK - Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
16:00 Denizlispor - Ankaragücü (Özgür Yankaya)
19:00 Başakşehir - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
28 Aralık Pazartesi
16:00 Gençlerbirliği - Kayserispor ( Cüneyt Çakır)
16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (Burak Şeker)
19:00 Antalyaspor - Hatayspor (Ramazan Keleş)
19:00 Beşiktaş - Sivasspor (Arda Kardeşler)