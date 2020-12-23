Lider Alanyaspor'a Malatya çelmesi

Süper Lig'in 14. haftasında lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Babacar ve Adem Büyük'ün karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Alanyaspor 27, Yeni Malatyaspor ise 20 puana yükseldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Son haftaların formda takımı Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a da geçit vermedi.

Ev sahibi 32. dakikada Babacar ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Babacar'ın golüne 60. dakika'da Adem Büyük ile cevap veren Yeni Malatyaspor, güçlü rakibinden 1 puan almayı bildi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 27'ye, Yeni Malatyaspor ise 20'ye çıkardı.



