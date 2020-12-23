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    • 23.12.2020 18:18
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    Lider Alanya'a Malatya çelmesi

    Süper Lig'in 14. haftasında lider Alanya sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde ev sahibinin 26 puanı bulunurken, konuk Yeni Malatyaspor 19 puanla 9. sırada yer alıyor.

    Lider Alanyaspor'a Malatya çelmesi

    Süper Lig'in 14. haftasında lider Alanya, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Babacar ve Adem Büyük'ün karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından 27, Yeni Malatyaspor ise 20 puana yükseldi.

    Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Son haftaların formda takımı Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a da geçit vermedi.

    Ev sahibi 32. dakikada Babacar ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Babacar'ın golüne 60. dakika'da Adem Büyük ile cevap veren Yeni Malatyaspor, güçlü rakibinden 1 puan almayı bildi.

    Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 27'ye, Yeni Malatyaspor ise 20'ye çıkardı.

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