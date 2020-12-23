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    • 23.12.2020 16:23
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    SON DAKİKA SPOR HABERİ: , 'e oldu!

    Son dakika haberi.... İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren , ve 'nin ardından bir başka İtalyan oyuncu 'yi de kadrosuna kattı.

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    'in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız ve milli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, 'yi de renklerine bağladı.

    temsilcisi, bonservisi elinde olan yıldız ismi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

    3'ÜNCÜ İTALYAN FUTBOLCU

    Bertolacci iyle Karagümrük'teki İtalyan oyuncu sayısı 3'e çıktı. İstanbul temsilcisi daha önce de İtalyan milli futbolcular ile Fabio Borini'yi kadrosuna katmıştı.

    Karagümrük ayrıca, kariyerinde Milan forması giyen 3. futbolcuyu da kadrosuna katmış oldu. Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 29 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya formasını da 5 kez giydi.

    Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamamıştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA SPOR HABERİ: Andrea Bertolacci, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!