Süper Lig'in ikinci yarısı için kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız veren Karagümrük, üçüncü bombayı da patlattı. İtalyan yıldız Fabio Borini ve milli futbolcu Emre Çolak'ı kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, Andrea Bertolacci'yi de renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan yıldız ismi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

3'ÜNCÜ İTALYAN FUTBOLCU

Bertolacci transferiyle Karagümrük'teki İtalyan oyuncu sayısı 3'e çıktı. İstanbul temsilcisi daha önce de İtalyan milli futbolcular Emiliano Viviano ile Fabio Borini'yi kadrosuna katmıştı.

Karagümrük ayrıca, kariyerinde Milan forması giyen 3. futbolcuyu da kadrosuna katmış oldu. Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 29 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamamıştı.