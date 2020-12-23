Süper Lig'de 14. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda Denizlispor'u konuk ediyor.

Son olarak Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Dadaşlar, rakibini mağlup edip 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeni hocası Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta lider Alanya'yı deviren Horozlar ise, Erzurum engelini de kayıpsız geçip galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet, Osman, Hasan, Kaan, Donald, Sissoko, Obertan, İbrahim, Sadiku, Gomes

Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega, Sacko

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.