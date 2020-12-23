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    • Spor
    • 23.12.2020 16:14
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    • 23.12.2020 16:14
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    CANLI | BB Erzurum - Denizlispor canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 14. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta BB Erzurum evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Beşiktaş yenilgisi sonrası yeni hocası Hüseyin Çimşir'le yollarını ayıran BB Erzurumspor, kazanarak 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    CANLI | BB Erzurumspor - Denizlispor

    Süper Lig'de 14. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen BB Erzurum, Kazım Karabekir Stadı'nda Denizlispor'u konuk ediyor.

    Son olarak Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Dadaşlar, rakibini mağlup edip 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

    Yeni hocası Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta lider Alanya'yı deviren Horozlar ise, Erzurum engelini de kayıpsız geçip galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
    BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet, Osman, Hasan, Kaan, Donald, Sissoko, Obertan, İbrahim, Sadiku, Gomes
    Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega, Sacko

    BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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