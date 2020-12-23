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    • 23.12.2020 19:10
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 14. haftasında , sahasında 'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI

    'in 14. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor.

    Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. Koray Gençerler'in düdük çaldığı müsabakayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK | CANLI

    Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nın 21, Kasımpaşa'nın ise 18 puanı var.

    İLK 11'LER.
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic.

    Gaziantep FK: Günay, Tosça, Kana - Biyik, Djilobodji, Oğuz, Mirallas, Jefferson, Maxim, Güray, Kenan, Dicko.

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