Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor. Koray Gençerler'in düdük çaldığı müsabakayı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK | CANLI
Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nın 21, Kasımpaşa'nın ise 18 puanı var.
İLK 11'LER.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic.
Gaziantep FK: Günay, Tosça, Kana - Biyik, Djilobodji, Oğuz, Mirallas, Jefferson, Maxim, Güray, Kenan, Dicko.