Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. 16.00'da Erzurumspor Denizli'yi, Alanya Yeni Malatya'yı ağırlayacak. 19.00'da ise Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak.
EFES BARÇA'YI YIKTI
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti. Efes bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alırken, Barcelona 5. kez mağlup oldu.
BURSA'YA İHTAR CEZASI
Bursaspor'un Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 yenmesinin ardından futbolcuların saha içinde fotoğraf çektirmesine talimatlara aykırılık sebebiyle PFDK'dan ihtar cezası geldi.
KUPADA PROGRAM BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçlar 12, 13 ve 14 Ocak'ta oynanacak. Maçlar tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.
Türkiye Kupası heyecanı A Spor ekranlarında olacak.
FENER TAKTİK ÇALIŞTI
Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla tamamladı. Sarı-Lacivertliler antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
FENERBAHÇE EVİNDE GÜLEMİYOR
Ligde evinde oynadığı son 3 maçı kaybederek tarihinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşan F.Bahçe, Başakşehir'i yenerek bu döngüyü kırmak istiyor.
KADIKÖY'DE ZORLU RANDEVU
Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Maçı Bahattin Şimşek yönetecek.
BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE ÇAĞRI
Beşiktaş, 9 kişi sahaya çıkamayan takımların hükmen mağlup sayılmaması gerektiğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TA KEYİFLİ İDMAN
Yükselişini sürdüren Beşiktaş yarın deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Siyah-Beyazlı futbolcuların son derece moralli gözüktüğü çalışma 1.5 saat sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA ŞOKU
Beşiktaş şirket yönetimindeki bağımsız 3 yöneticinin istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden yöneticilerin Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgül Şentürk olduğu bildirildi.
BARTUĞ ELMAZ İLK KEZ G.SARAY FORMASI GİYDİ
Duraklama anlarında oyuna giren Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bartuğ, Göztepe karşısında Emre Kılınç'ın yerine oyuna girdi.
TERİM G.SARAY'IN TA KENDİSİDİR!
Göztepe karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Arda Turan, maç sonu hocasından övgü ile bahsetti. Cezası sebebiyle tribünde olan hocalarının desteğini hissettiklerini söyleyen Arda, "Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir gülüşü, bir taktiği dünyalara bedeldir. Çıkıp her şeyi yaparız onun için" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Karagümrük maçında kırmızı kart gören G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etti. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen ve henüz cezası açıklanmayan Terim'e yardımcıları Selçuk İnan, Riera ve Necati Ateş de eşik etti.