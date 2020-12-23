Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA ŞOKU



Beşiktaş şirket yönetimindeki bağımsız 3 yöneticinin istifa ettiğini açıkladı. İstifa eden yöneticilerin Demet Güdül, Ertan Mitap ve Özgül Şentürk olduğu bildirildi.

BARTUĞ ELMAZ İLK KEZ G.SARAY FORMASI GİYDİ

Duraklama anlarında oyuna giren Galatasaray'ın genç oyuncusu Bartuğ Elmaz, ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Bartuğ, Göztepe karşısında Emre Kılınç'ın yerine oyuna girdi.

TERİM G.SARAY'IN TA KENDİSİDİR!

Göztepe karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Arda Turan, maç sonu hocasından övgü ile bahsetti. Cezası sebebiyle tribünde olan hocalarının desteğini hissettiklerini söyleyen Arda, "Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Hocamızın bir gülüşü, bir taktiği dünyalara bedeldir. Çıkıp her şeyi yaparız onun için" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Karagümrük maçında kırmızı kart gören G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etti. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen ve henüz cezası açıklanmayan Terim'e yardımcıları Selçuk İnan, Riera ve Necati Ateş de eşik etti.