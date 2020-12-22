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    • 22.12.2020 23:42
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    86 - 76 | ÖZET İZLE

    Son dakika haberi... Basketbol 'nin 16. haftasında , sahasında ekibi 'yı 86-79 mağlup etti. Anadolu Efes, organizasyonda 3 maç sonra kazandı ve 8. galibiyetini aldı. Üst üste ikinci maçını yitiren Barcelona ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

    Anadolu Efes Barcelona'yı harcadı!

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.

    ANADOLU EFES 3 MAÇ SONRA KAZANDI
    Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 3 maç sonra kazandı ve 8. galibiyetini aldı. Üst üste ikinci maçını yitiren Barcelona ise bu sezonki 5. mağlubiyetini yaşadı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle ilk 2 dakikayı 7-0 üstün geçti. Savunmasını sertleştirerek rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Anadolu Efes, pota altı ile boyalı alandan peş peşe basketler bularak 6. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 10-9. Üst üste dış atış denemelerinde başarı sağlayamayan lacivert-beyazlı takım karşısında 11-0'lık seri yakalayan Barcelona, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-20. Konuk takım, ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı.

    SOYUNMA ODASINA 43-43 EŞİTLİKLE GİDİLDİ
    İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Simon'un 9'u dış atışlardan olmak üzere kazandırdığı 11 sayıyla hücumda etkili oldu. Smits ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan Barcelona, son bölümde serbest atış çizgisinden skor üretti ve soyunma odasına 43-43 eşitlikle gidildi.

    Üçüncü periyoda iki takım da tutuk başladı. Bu çeyreğin 3. dakikasından sonra Dunston ile pota altından etkili olan Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 55-45. Kalan bölümde dış atışlardan 3 basket daha bulan ve farkı 18 sayıya çıkaran (68-50) Anadolu Efes, dördüncü çeyreğe 68-54 önde girdi.

    Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu.

    Barcelona, Calathes'in üst üste kaydettiği basketlerle 39. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 79-75. Son bölümde Micic ve Larkin ile kritik basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-79 galip ayrıldı.

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