Üçüncü periyoda iki takım da tutuk başladı. Bu çeyreğin 3. dakikasından sonra Dunston ile pota altından etkili olan Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 26. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 55-45. Kalan bölümde dış atışlardan 3 basket daha bulan ve farkı 18 sayıya çıkaran (68-50) Anadolu Efes, dördüncü çeyreğe 68-54 önde girdi.