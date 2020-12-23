Haftalardır sakatlıklar ile boğuşan Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi yeni sakatlarla birlikte bir de Covid- 19 vakası eklendi. Ozan Tufan dün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Son Gaziantep maçının başarılı ismi Dimitris Pelkas ise cezası nedeniyle bugün oynamayacak.
JOSE SOSA KADRODA OLACAK
Fenerbahçe'de sakat sayısı da Erol Bulut'u zor duruma soktu. Samatta, Perotti, Lemos, Tolga ve Valencia bugün kesin olarak yok. Dün idmana çıkan Sosa ise bugün maç kadrosuna alınacak.
EROL BULUT'UN İŞİ ÇOK ZOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un nasıl bir kadro ile takımını sahaya süreceği merak konusu. Bulut'un Gökhan Gönül'e görev vermesi bekleniyor.
SOL AÇIK CANER'İN OLABİLİR
Sosa maça yedek başlarsa Gustavo'nun yanında Mert Hakan olacak. Hücum bölgesinde Caner'in sola, Thiam'ın sağa geçmesi söz konusu. 10 numara ise Ferdi'ye kalacak.