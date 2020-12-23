Haftalardır sakatlıklar ile boğuşan Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi yeni sakatlarla birlikte bir de Covid- 19 vakası eklendi. Ozan Tufan dün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Son Gaziantep maçının başarılı ismi Dimitris Pelkas ise cezası nedeniyle bugün oynamayacak.