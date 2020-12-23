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    • 24.12.2020 01:52
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    'ın son dakikalarda attığı golle Montpellier'i mağlup etti!

    Son dakika haberi... 1. 'ne damga vurdu. Lig'in 17. haftasında , Burak Yılmaz'ın attığı gol kaydettiği karşılaşmada Montpellier'i 3-2 yendi.

    Burak attı Lille kazandı

    Fransa 1. Futbol Ligi'ne Burak Yılmaz damga vurdu.

    BURAK ATTI LILLE KAZANDI
    Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.

    Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

    İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.

    Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.

    LİDERLİĞİ KAPTIRMADILAR
    Oyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Burak Yılmaz'ın bu golü sayesinde Lille, liderlik koltuğunu kaptırmaktan kurtuldu.

    Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.

    Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz ile beraber oyuna girdi.

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