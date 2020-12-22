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    • 22.12.2020 13:22
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    ! 'de Başakşehir maçı öncesi şoku! Ozan Tufan pozitif çıktı

    haberine göre Süper Lig'in 14. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaşacak 'de şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada bir futbolcu ve bir idari personelin test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi. Kulübün açıklaması sonrası Ozan Tufan sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

    AA
    F.Bahçe'de zorlu maç öncesi koronavirüs şoku

    Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." denildi.

    Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı kaydedildi.

    OZAN TUFAN TEST SONUCUNU AÇIKLADI
    Fenerbahçe'de Ozan Tufan, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Ozan Tufan, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tufan, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." dedi.

    FENERBAHÇE SAHASINDA ÜSTÜN
    Süper Lig'in 14. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'nin rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi üstünlüğü dikkati çekiyor.

    Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 12 lig karşılaşmasının 9'unu kazandı.

    İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.

    Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 21, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.

    LİGDE 25. RANDEVU
    Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

    Sarı-lacivertlilerin 33 golüne, turuncu-lacivertli takım 27 golle yanıt verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.

    MAÇLAR
    Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

    2007-2008
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
    Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

    2008-2009
    Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

    2009-2010
    Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

    2010-2011
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1
    Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

    2011-2012
    Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

    2012-2013
    Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

    2014-2015
    Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0
    İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

    2015-2016
    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

    2016-2017
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

    2017-2018
    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2

    2018-2019
    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

    2019-2020
    Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
    Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi koronavirüs şoku! Ozan Tufan pozitif çıktı