Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.12.2020 14:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2020 14:45
    ABONE OL

    'a kötü haber! 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Son dakika haberi... ekiplerinden 'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu , sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

    AA
    Konyaspor'a kötü haber! 6 ay sahalardan uzak kalacak

    ekiplerinden 'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu , sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı belirtildi.

    Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın muayene ve tetkik sonuçlarına yer verilen açıklamada, "Alper Uludağ'ın sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır." denildi.

    Öte yandan Farouk Miya'nın da sol uyluk arka kas grubunda hissettiği ağrıdan dolayı yapılan MR tetkiki sonucunda, biseps femoris kas grubunda 2. derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirlendi.

    Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Konyaspor'a kötü haber! 6 ay sahalardan uzak kalacak