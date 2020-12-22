Serie A'da Juventus-Napoli maçına koronavirüs engeli çıkmıştı! Juventus-Napoli maçı yeniden oynanacak...

CONI Tahkim Kurulunun kararı sonrası, Serie A puan tablosunda da Juventus ve Napoli'nin puanları ve sıralamaları da değişti. Juventus'a bu maçtan eklenen 3 puan geri alındı ve siyah-beyazlıların puanı 24 oldu. Napoli'nin de 1 puan silme cezasının kalkmasıyla puanı 24 olarak güncellendi. Bu kararla, Napoli puan tablosunda 3. sırada, Juventus ise 4. basamakta yer aldı.