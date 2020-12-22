TESFED'in yerli oyun firması ZULA ile hayata geçirdiği "Her Oyunun Başı Sağlık" projesi ile genç oyuncuların sağlıklarından ve eğitimlerinden ödün vermemesi amaçlanmış. "Bu manada da e-sporcu sağlığını önemsiyoruz ve bu projeyi çok kıymetli bulunuyoruz" diyen Özdemir, proje kapsamında hazırladıkları eğitim videoları ile daha fazla kitlelere ulaşmayı hedeflediklerine değindi. Konuşmasının sonunda oyun ve e-spor sektörlerinin yeni bir eğlence alanını temsil ettiğini ifade ederken, bu ekosistemin 200 milyar dolara yaklaştığına vurgu yaptı. Özdemir şunları söyledi: "Ülkemizde 35 milyona aşkın kişinin oyun oynadığını görüyoruz. Bu oyuncu kitlesinin yüzde 56'sı, erkek, yüzde 44'ü ise kadın. En son yapmış olduğumuz kupada 700 bin e-spor taraftarının izlediğini gözlemledik. Biz bu rakamları önemsiyoruz. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Türkiye artık oyunun merkezi haline geldi. Z kuşağının eğlence anlayışı değişiyor. E-spor ülkemizde büyük bir ivme kaydetti."

"GÜÇLÜ ALTYAPISI VAR"

Uluslararası E-spor Federasyonu (IeSF) Genel Sekreteri Boban Totovski, e-sporun pek çok ülkede aktif olarak faaliyet gösterdiğini ve 2016 yılından bu yana üst düzeyde zirveler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Gelecekte yapacakları projeler için sektör paydaşları ile beraber bir araya geldiklerini ve bir yapı arz ettiklerini ifade eden Totovski, merkezlerinin Güney Kore'de olduğunu belirtti. "Bütünleşik bir e-spor yaratmayı hedefliyoruz. Bazı ülkeler 1-2 yıl faaliyet gösteriyor ancak biz 12 yıldır aynı yerimizdeyiz. Oyuncularımız, hakemlerimiz, sekretaryalarımız ve birlikte çalıştığımız gönüllülerimizle birlikte faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Buranın amiral gemisiyiz" diyerek e-spora gösterdikleri önemi anlatan Totovski, Türkiye'nin de Avrupa ve dünya federasyonuna üye olarak önemli adımlar attığının altını çizdi. Türkiye'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu sözlerine ekleyen Totovski, ülkede güçlü yayınlar olduğuna da dikkat çekti.