Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.12.2020 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2020 10:01
    ABONE OL

    'ye Premier Lig'den yeni stoper! Emre Belözoğlu devreye girdi

    Sezon başında transfer ettiği Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun kalmayan 'de stoper arayışları yeniden başladı. tif direktör Emre Belözoğlu bu mevkiye transfer için kollarını sıvarken, hedefindeki isim de ortaya çıktı. Uzun yıllar Borussia Dortmund ve Arsenal forması giyen yıldız isim için nabız yoklanıyor.

    Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yeni stoper! Emre Belözoğlu devreye girdi

    Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltıya sebebiyet veren stoperlere sahip olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi yeni bir ismi listesine aldı.
    Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yeni stoper! Emre Belözoğlu devreye girdi

    Savunmadaki hataların ardından bu bölgeye takviye yapacak Fenerbahçe'nin hedefinde Yunan yıldız var.
    Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yeni stoper! Emre Belözoğlu devreye girdi

    Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de kadroya giremeyen Sokratis için görüşme yaptığı iddia edildi.
    Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yeni stoper! Emre Belözoğlu devreye girdi

    Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
    Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yeni stoper! Emre Belözoğlu devreye girdi

    Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yeni stoper! Emre Belözoğlu devreye girdi