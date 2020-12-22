AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK



Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.