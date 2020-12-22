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    • Spor
    • 22.12.2020 Gazete
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    maçı sonrasında startını verecek! Listede 5 yıldız oyuncu var

    de gaza basacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, ile deplasmanda oynanacak hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak. Teknik Direktör ’in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi.

    Aslan gaza basacak

    Galatasaray transferde gaza basacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi.

    TERİM İKİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR


    Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.

    AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK


    Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

    YERLİ OPERASYONU YAPILACAK


    Galatasaray kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı Aytaç Kara da transfer listesinde.
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    Haberler Spor Galatasaray Trabzonspor maçı sonrasında transfer startını verecek! Listede 5 yıldız oyuncu var