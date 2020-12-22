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    • 22.12.2020 19:08
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    'nin hükmen yenilgi kararına 'tan tepki!

    Türkiye Futbol Federasyonu, 'in 2. yarısından itibaren koronavirüsü nedeniyle sahaya çıkamayan takımların hükmen yenilk sayılacağını açıkladı. Bu açıklama üzerine Kulübü, bu kararın vicdana sığmayacağını belirten bir açıklama yayınladı.

    Beşiktaş'tan TFF'ye 'hükmen yenilgi' tepkisi!

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (), A takım listesindeki oyuncu sayısının corona virüs nedeniyle 9'un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımların 'in 2. yarısından itibaren hükmen mağlup sayılacağını açıklamıştı. Bu karara ilk tepki 'tan geldi.

    Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, TFF'nin aldığı bu kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

    İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama;


    Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

    Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bİr kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

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    Haberler Spor TFF'nin hükmen yenilgi kararına Beşiktaş'tan tepki!