Ulaş Bayam kimdir? Ulaş Bayam ölüm sebebi nedir?

ULAŞ BAYAM ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Covid-19 tedavisi gören ve duran kalbi yeniden çalıştırılan Ulaş Bayam'ın vefat haberi, ultrAslan sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

"ultrAslan Yurtiçi Koordinatörlerimizden Ulaş Bayam'ı, Covid-19 sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin ve tarifsiz acısını yaşıyoruz... Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz... Galatasarayımız ve tribünümüz için harcadığın emekler hiçbir zaman unutulmayacak. Güzel anılar, güzel dostluklar, büyük fedakarlıklar ile anılacaksın #ultrAslan Ulaş Bayam..."