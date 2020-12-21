Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hatayspor-Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen, Galatasaray-Göztepe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek ve Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasını ise Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya