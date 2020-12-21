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    • 21.12.2020 10:59
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    'de 14. hafta hakemleri belli oldu! - maçını yönetecek

    Son dakika haberi... 'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; 23 Aralık Çarşamba günü ile 'i karşı karşıya getirecek kritik mücadelede hakemlik yapacak.

    Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

    'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hatayspor-Trabzonspor maçında , Galatasaray-Göztepe maçında düdük çalacak. - maçını yönetecek ve Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasını ise yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:

    16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

    19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

    23 Aralık Çarşamba:

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

    19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

    19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

    24 Aralık Perşembe:

    16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

    19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

    19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya

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    Haberler Spor Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu! Fenerbahçe-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek