Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hatayspor-Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen, Galatasaray-Göztepe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Fenerbahçe-Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek ve Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasını ise Halis Özkahya yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya