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    • 21.12.2020 11:46
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    Son dakika i | dönüş tarihini duyurdu

    Geçtiğimiz sezon Çaykur Rize ile oynanan karşılaşmada ayağı kırılan 'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Uruguaylı kaleci ülke basınına yaptığı açıklamada, "Ocak ayında sahalara döneceğim" dedi.

    Fernando Muslera dönüş tarihini duyurdu

    'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rize'la deplasmanda oynadığı mücadelede ayağı kırılan , o tarihten bu yana sahalardan uzak.

    Tedavi sürecinde olan Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Ülkesinde yayın yapan Teledoce adlı kanaldaki bir programa bağlanan Muslera, "Ocak ayında sahalarda döneceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Lazio'dan transfer olduğu 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla toplam 361 maça çıktı ve bu karşılaşmaların 121'inde kalesini gole kapatmayı başardı. 34 yaşındaki tecrübeli eldivenin Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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