Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynadığı mücadelede ayağı kırılan Fernando Muslera, o tarihten bu yana sahalardan uzak.

Tedavi sürecinde olan Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Ülkesinde yayın yapan Teledoce adlı kanaldaki bir programa bağlanan Muslera, "Ocak ayında sahalarda döneceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Lazio'dan transfer olduğu 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla toplam 361 maça çıktı ve bu karşılaşmaların 121'inde kalesini gole kapatmayı başardı. 34 yaşındaki tecrübeli eldivenin Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.